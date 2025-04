I lavoratori del Conad nel centro commerciale Due mari di Lamezia Terme incroceranno le braccia, domani, 19 aprile. A renderlo noto sono le organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uiltucs Uil che hanno indetto uno sciopero dei lavoratori dipendenti della società Sorinat srl (marchio Conad) per protestare contro il ritardato pagamento degli stipendi e le peggiorate condizioni di lavoro.

Sempre domani dalle 10 alle 12 si terrà l’assemblea dei lavoratori in sciopero dall’interno del centro commerciale, alla quale parteciperanno dirigenti sindacali delle due sigle.

I sindacati avevano confermato lo stato di agitazione la settimana scorsa ed iniziato il 25 marzo, «a causa – avevano spiegato in una nota – dell’ennesimo ritardato pagamento degli stipendi, che l’azienda ha annunciato avverrà solo dopo Pasqua, lasciando nuovamente i lavoratori senza economie durante le festività, oltre alle condizioni di lavoro che vedono svolgere mansioni, quali le pulizie, che non competono e che non erano mai state svolte dai lavoratori fino a quando è stata presente all’interno del punto vendita l’azienda di pulizie che appunto svolgeva tale servizio».