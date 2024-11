Non esisterebbero più i presupposti per l’alleanza

Fratelli d’Italia toglie l’appoggio al candidato a sindaco Armando Chirumbolo. Se il centrosinistra sta riuscendo ora a trovare la quadratura del cerchio e a individuare un assetto per la campagna elettorale, il centrodestra prima solido e inscalfibile, inizia ora a perdere pezzi. Secondo il partito alcuni avvenimenti recenti non permetterebbero più un’alleanza con l’ex capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.



“Venuti meno determinati presupposti che erano alla base della nostra scelta - spiega il partito della Meloni - crediamo che non esistano, palesemente, le condizioni per continuare un percorso comune. Riteniamo che, in questo momento, la città abbia la necessità di eleggere un amministratore capace e affidabile, per permettere un’inversione di rotta rispetto agli ultimi, sciagurati dieci anni di gestione”.

Ora Fratelli d’Italia individuerà un nuovo concorrente con cui costruire i termini di un’alleanza. Chirumbolo, candidato con Alleanza Popolare, mantiene saldo, invece, l’appoggio di Forza Nuova che gli ribadisce il suo sostegno e lancia un monito affinché venga mantenuta alta l’attenzione su temi concreti e programmi. Accanto a Chirumbolo anche Fiamma Tricolore.



Intanto Paolo Mascaro, espressione di Forza Italia, Udc e diversi altri partiti, presenterà domani tutta la cordata che lo sostiene al Teatro Politeama.