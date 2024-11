Questa volta a farne le spese la cooperativa “Ciarapanì” che gestisce i parcheggi dell’ospedale. Ingenti i danni

“Non é una buona domenica. Non lo é per noi. Non lo é per la città. siamo ancora qui a dirvi di questo ennesimo furto con scasso”. Questo quanto si legge in un post pubblicato dalla stessa comunità “Progetto Sud” sulla pagina facebook.



Dopo i danneggiamenti subiti nei giorni giorni scorsi dalla cooperativa "Le Agricole", nel mirino questa volta la cooperativa “Ciarapanì” che gestisce i parcheggi dell´ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Casse vuote e danni ingenti. Portati via anche i dvr con le registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Sul posto ora la polizia con gli uomini della scientifica.





“Non comprendiamo questo accanimento nei nostri confronti – si legge ancora - Per il momento attendiamo l´esito delle indagini”.