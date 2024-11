Un uomo è stato arrestato dai militari di Lamezia Terme per rapina impropria ai danni di un supermercato. Una dipendente è stata aggredita con calci e pugni

Lamezia Terme - I Carabinieri di Lamezia, hanno arrestato in flagranza di reato Giuseppe Costantino, per aver commesso una rapina ai danni del supermercato “Carrefour” di Lamezia Terme-Sant’Eufemia. L’uomo è stato sorpreso da una dipendente mentre cercava di sottrarre dagli scaffali del market generi alimentari piuttosto costosi. La dipendente che ha cercato di bloccare l’uomo è stata aggredita con calci e pugni. Il rapinatore dopo essersi dato alla fuga ha abbandonato la merce nel cortile di un condominio vicino. Nel contempo i militari, già allertati dalla centrale operativa, giunti sul posto, ricevute le informazioni utili al riconoscimento del rapinatore, lo hanno individuato e bloccato a circa 700 metri dal luogo in cui si era consumato da poco il furto, a bordo di un autobus della Multiservizi. L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.