I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme hanno tratto in arresto Caruso Stefano, 46enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, con le accuse di lesioni, maltrattamenti in famiglia e furto aggravato. L’attività è emersa a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al 112 da parte di una donna in forte stato di agitazione. Giunti sul posto i militari hanno trovato la donna in evidente stato di shock e che presentava un evidente ecchimosi allo zigomo sinistro frutto di un pugno al volto sferratole dal marito che successivamente l’aveva altresì minacciata brandendo nelle mani un martello.

I militari, dopo essere venuti a canoscenza dei fatti, irrompevano nell’abitazione dell'uomo bloccandolo, rinvenendo nella sua disponibilità il martello utilizzato per minacciare la moglie. La donna è stata accompagnata presso il locale ospedale per le cure del caso, mentre l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, nonché per quello di furto in quanto a suo danno veniva altresì riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica nonché alla rete del gas. Accompagnato presso gli uffici del Comando Compagnia, è dopo esser stato ristretto presso le camere di sicurezza ivi presenti a disposizione dell’A.G., veniva giudicato con rito per direttissima e successivamente sottoposto, a seguito della convalida, alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la struttura “Malgrado Tutto” di Lamezia Terme.