Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato circa 4 ettari di vegetazione, alcune serre e due strutture: sospesi il traffico stradale e la circolazione dei treni. Nessun ferito

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:25, a Lamezia Terme, lungo la Strada Statale 18 (al km 374). Alimentate dal forte vento, le fiamme si sono propagate rapidamente su un’area di circa 4 ettari, richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi per evitare conseguenze più gravi alle strutture della zona.

Il fuoco ha interessato diverse serre e ha lambito la copertura in fogli di catrame degli uffici di un vivaio, oltre al tetto in pannelli coibentati di un ristorante adiacente.



Sospesa la circolazione stradale e ferroviaria

A causa della vicinanza delle fiamme ai binari, è stato necessario interrompere temporaneamente la circolazione ferroviaria per garantire la sicurezza delle operazioni di spegnimento. Per lo stesso motivo, le autorità hanno disposto la chiusura provvisoria della SS18, riaperta al traffico alle ore 17:10 una volta ripristinate le condizioni di sicurezza.



L'intervento dei soccorritori

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro con diverse squadre: squadre boschive di Lamezia Terme e Catanzaro; squadra del Distaccamento di Lamezia Terme; mezzi di supporto: due autobotti per il rifornimento idrico, un'autoscala e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Alle operazioni hanno collaborato attivamente il personale ANAS, i tecnici di RFI, i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell'area circostante.

L'intervento coordinato ha permesso di circoscrivere e spegnere il rogo, limitando i danni alle strutture ed evitando che l'incendio si estendesse ulteriormente. Non si registrano persone coinvolte o ferite.