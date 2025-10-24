Secondo le prima ricostruzioni l’uomo non aveva precedenti penali. Sul posto scientifica e carabinieri per i rilievi del caso

Un uomo di 52 anni è stato trovato privo di vita questa mattina in località Ginepri, sul lungomare di Lamezia Terme. Secondo una prima analisi la vittima, Emilio Torcasio, è stata raggiunta da diverse coltellate.

È stata una telefonata ad avvertire i carabinieri del rinvenimento del corpo. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, non aveva precedenti penali. Sul posto sono intervenuti scientifica e carabinieri per i rilievi del caso.