«La mancata presenza dei Vigili del fuoco alla seduta del 31dicembre scorso è solo il risultato di una comunicazione pervenuta oltre i tempi previsti e della mancanza di relazioni tecniche su cui il comando avrebbe dovuto esprimere una valutazione ed eventuali prescrizioni».



Così il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro interviene sulla vicenda del concerto di Capodanno saltato a Lamezia Terme per l’assenza in commissione di vigilanza dei vigili del fuoco.



«La corretta convocazione della commissione comunale di vigilanza – spiegano i Vigili del fuoco in risposta a quanto diffuso dal comitato Vivi Lamezia - può essere validamente fissata quando sussistono, in quanto già acquisite, le specifiche documentazioni tecniche in materia di sicurezza».



In particolare, lo scorso 27 dicembre sarebbe arrivata al Comando provinciale la convocazione da parte del Comune per il 31 mattina alle 12.



«Tale richiesta, tra l'altro pervenuta solo qualche giorno prima dell'evento, risultava priva della predetta documentazione tecnica e pertanto ne veniva informato contestualmente il Suap del Comune affinché provvedesse a sanare la carenza documentale come da norme vigenti, con l'auspicio che ciò venisse integrato». Documentazione che a quanto pare non sarebbe mai arrivata causando poi la mancata presenza dei vigili in commissione.



Sulla vicenda era intervenuto il Comitato Vivi Lamezia. Smontato il palco in tempi record il 2020 è stato ugualmente festeggiato con il concerto e il dj set che hanno trovato nuova location grazie ad un noto locale del corso. Diverse le polemiche montate sui social relative alla mancata chiusura della strada e all’assenza di altre potenziali misure di prevenzione di possibili incidenti.