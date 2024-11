La nave militare Cassiopea ha attraccato al porto di Lampedusa ed è in corso l'imbarco di 700 dei 2.794 ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola. A operazioni concluse, la nave farà rotta per Messina prima e per Reggio Calabria dopo. Nella struttura di primissima accoglienza rimarranno circa 2.094 persone, compresi 957 minori.

Gli agenti della Questura di Agrigento, già in mattinata, hanno permesso il trasferimento, disposto dalla Prefettura, di 530 migranti: (80 con una motovedetta Guardia di finanza verso Pozzallo e 450 con traghetto di linea per Porto Empedocle. Nella della struttura di contrada Imbriacola ieri c'erano oltre 3.300 persone. Intanto a Lampedusa è stato registrato il 18esimo sbarco a partire da mezzanotte, con l'arrivo di altri 21 tunisini.