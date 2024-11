L’intervento risolutivo dopo la denuncia di LaC News24 che la scorsa settimana aveva raccontato i disagi subiti da centinaia di automobilisti costretti in fila per ore a causa di un semaforo non presidiato

Ha sortito un effetto immediato e, speriamo definitivo, la denuncia che domenica scorsa abbiamo fatto da queste colonne. Infatti per l’ennesima volta, lunghissime code hanno reso un incubo la 107 silana-crotonese nel tratto Cosenza-Camigliatello. Al mattino per l’andata a Camigliatello e il pomeriggio per il ritorno a Cosenza, un semaforo posto a ridosso del Viadotto "Testa d'Arente" (comune di San Pietro in Guarano, Km 56+200) provocava la paralisi della circolazione. Per cui per fare circa 25-30 km sono state necessarie addirittura 2 ore. Tutto questo domenica scorsa. Come in altre domeniche.

L’impresa che effettua i lavori dovrebbe anche garantire nei giorni festivi la gestione del traffico, eliminando provvisoriamente il semaforo. Ma così non è stato. E questo si ripete spesso nelle giornate festive, ormai da anni.

Sappiamo bene che il tratto silano della Sgc 107, ha continuamente bisogno di manutenzione, soprattutto ai viadotti e ai ponti, per primo il ponte di Celico che per tantissimo tempo ha tenuto tutti in allarme.

Domenica scorsa, però, si è toccato il fondo, provocando la rabbia di centinaia di automobilisti intrappolati per ore con le famiglie. Subito dopo il nostro articolo, l’Anas si è mossa e ha deciso di prendere in mano la situazione, chiamando l’impresa, organizzando il servizio di gestione del traffico attraverso movieri. I movieri hanno la funzione di delimitare l'ambito del cantiere ai fini della sicurezza della circolazione stradale, e la mansione consiste nel regolare a vista il senso unico alternato del traffico stradale in transito sull'unica carreggiata disponibile non soggetta ai lavori.

La situazione stamattina

Così da stamattina gli operai dell’Anas e quelli dell’impresa che effettua i lavori, sono sul posto, e il traffico ha potuto scorrere con regolarità. Lo stesso avverrà questa sera. La 107 silana-crotonese è un’arteria di grande comunicazione e di grande importanza che collega due province e due mari, attraversa un altopiano, arrivando fino a quota 1400 metri sul livello del mare. L’Anas effettua uno sforzo enorme per garantire la transitabilità, soprattutto durante il periodo invernale, quando il ghiaccio e la neve rappresentano un serio pericolo. La vigilanza è costante, continua, anche di notte. Ma purtroppo, basta un semaforo, che per definizione è stupido nel gestire il traffico, a creare disagi elevatissimi, che poi fanno perdere la faccia. Ora speriamo che questo davvero non accada più.

Ma la condizione della 107 silana-crotonese si va facendo sempre più grave, considerato che i viadotti e i ponti, attivi dai primi anni ‘70, cominciano a dimostrare seri problemi, per cui non si può far finta di nulla, occorre pensare anche a interventi straordinari, anche con la realizzazione di un braccio che da San Pietro in Guarano arrivi a Quattromiglia di Rende, per alleggerire in alcuni periodi il traffico veicolare, che si fa sempre più intenso, considerata anche i tanti mezzi pesanti che ogni giorno da Cosenza raggiungono Crotone e viceversa.

Da tenere anche in considerazione che l’altopiano silano è interessato ad un sistema produttivo di notevole importanza, con decine di piccole e medie aziende che hanno bisogno come il pane di collegamenti efficienti per il trasporto delle merci soprattutto del settore agroalimentare.