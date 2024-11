VIDEO | Drammatica intervista del governatore ai microfoni di RaiNews24. Provato ma combattivo ha respinto punto per punto le accuse che gli sono state contestate

Il governatore Mario Oliverio, destinatario della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di San Giovanni in Fiore, per il reato di abuso d'ufficio respinge tutte le accuse ai microfoni di Rainews24. Provato ma combattivo ha spiegato punto per punto quanto contestato nell’ambito dell’inchiesta Lande desolate.

