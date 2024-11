Il cantautore toscano ha espresso un pensiero forte sulla statale 106 ionica, teatro di centinaia di incidenti automobilistici mortali ogni anno

Toscano ma profondamente legato alla Calabria, soprattutto a Badolato, dove spesso trascorre i periodi di vacanza. Ospite della trasmissione "Nemo", su Rai 2, Piero Pelù ha però voluto mettere l'accento su un aspetto di tragica attualità, nell'ambito di una puntata in parte dedicata proprio alla nostra regione. «Io conosco molto bene la Calabria, ci vado da tanti anni, ho molti amici, amo quella terra e conosco, ad esempio - ha dichiarato Pelù- una strada terribile che si chiama “Statale 106” che va da Reggio Calabria a Taranto dove ogni anno, purtroppo, si registrano decine e decine di morti. Ecco, anche quello sarebbe stato un investimento intelligente da parte delle autorità».

Sul messaggio lanciato dal cantautore a una platea di milioni di persone, ha voluto esprimere alcune considerazioni il presidente dell’Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" Fabio Pugliese che ha espresso «grande apprezzamento per le dichiarazioni di Piero Pelù anche perché rispecchiano pienamente ciò che pensano migliaia di cittadini calabresi».

E i numeri sono degni di nota. Basti pensare che in meno di 24 ore il video in cui Pelù fa riferimento alla Statale 106 ha ottenuto (tra pagina e gruppo Facebook) oltre 10.000 visualizzazioni. Vale a dire che è stato visionato per oltre 17.300 minuti.