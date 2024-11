La donna cerca i sanitari che l’hanno assistita durante il trasferimento da Lamezia a Milano. In grave stato di sofferenza, le due gemelline che aveva in grembo rischiavano di morire

Due gemelline ansiose di venire al mondo, la donna che le porta in grembo in pericolo di vita e un aereo dell’aeronautica militare pronto a decollare da Lamezia Terme con destinazione Milano. La disavventura, per fortuna a lieto fine, è del 21 giugno 2016. La giovane protagonista, Carmela Suriano, di Amantea, oggi mamma di due splendide bimbe, Ambra e Giada, era ricoverata all’ospedale di Catanzaro per le gravi complicazioni della sua gravidanza. Per evitare il peggio era necessario un trasferimento immediato in una struttura specializzata, il Mangiagalli di Milano.

La corsa in ambulanza fino all’aeroporto

Carmela è stata allora caricata in ambulanza e poi imbarcata sull’apparecchio militare. Con lei, oltre alla madre, un medico e una infermiera che l’hanno assistita ed incoraggiata fino all’atterraggio nella città meneghina. «Sono stati meravigliosi, non li ho più dimenticati. Mi hanno dato forza e fiducia per tutto il viaggio» dice, lanciando poi un appello attraverso il nostro network: «Vorrei poterli rintracciare, incontrarli. Abbracciarli. Anche solo sapere i loro nomi per poterli ringraziare. Spero qualcuna possa aiutarmi. Ci tengo davvero tantissimo».

Chi dovesse riconoscersi nella descrizione della vicenda può scriverci a redazione@lactv.it