In un videomessaggio il governatore chiede un voto oltre il valore in sé per Forza Italia. E invita a scegliere Princi e Tajani. Non c'è la preferenza per Martusciello

Un voto oltre il valore europeo in sé che non è poco, considerando la posta in gioco. Un voto che deve trasformarsi in referendum popolare sulla Regione, su come stanno andando le cose, su quanta fiducia si ha in Occhiuto che possano andare meglio. In un videomessaggio social Roberto Occhiuto dice di aver bisogno di tutti. Un voto su Forza Italia che deve valere come giudizio popolare pro o contro l'operato della Cittadella. «Più forti saremo nel Paese più forte sarà la Calabria. Occhiuto prova a coinvolgere tutti anche rischiando perché girandola a referendum sulla Regione e persino su se stesso non è operazione né semplice né spesso fortunata in passato».

«Un voto per Princi e Tajani» chiede Occhiuto. Non c'è traccia invece di un consenso per Martusciello nel video che pure è deputato uscente fortemente spinto proprio da Tajani, motivo per il quale s'è tra l'altro consumata la rottura con Aldo Patriciello.