Ha utilizzato il profilo Facebook del proprio Comune per rendere note le proprie dimissioni da sindaco. È accaduto a Montauro, centro della provincia di Catanzaro, dove il sindaco Roberto Franco ha comunicato attraverso i social la decisione di rassegnare le proprie dimissioni.

«Con grande dispiacere dentro il cuore – ha scritto il primo cittadino - causa sopravvenute condizioni di salute, comunico e rassegno le dimissioni dalla carica di sindaco. Lascio in anticipo il mandato che il popolo di Montauro mi ha affidato, popolo che ringrazio per il sostegno e la fiducia accordatami». Franco, 53 anni, ha anche reso noto che nella giornata di domani terrà una iniziativa pubblica per informare i cittadini rispetto alla decisione di rassegnare il mandato. Il sindaco era stato eletto appena lo scorso anno, nella tornata di giugno 2018, alla guida di una lista civica.