Gioacchino Bonarrigo, destinatario di mandato di arresto europeo, era solito muoversi in vari paesi, tra cui l’Olanda dove è stato identificato e arrestato

È atterrato all’aeroporto di Fiumicino nel primo pomeriggio odierno, Gioacchino Bonarrigo, 33enne reggino, latitante da oltre 6 anni, elemento di spicco della cosca Bellocco di Gioia Tauro, operante nella provincia di Reggio Calabria e con ramificazioni in Italia e all’estero.



Bonarrigo, destinatario di mandato di arresto europeo dall’aprile 2016, era di fatto irreperibile dal luglio 2011 quando era evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto, al fine di sottrarsi ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’uomo, inoltre, è destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Palmi, dovendo scontare la pena di anni 2 e giorni 19 per reati in materia di armi e ricettazione.



In particolare, da acquisizioni informative ottenute grazie alla stretta collaborazione instaurata con le forze di polizia olandesi ed alla fondamentale opera di raccordo ininterrottamente assicurata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), è emerso che il latitante, sotto false generalità, era solito muoversi in vari paesi della Comunità europea, tra cui prevalentemente l’Olanda.



Nel mese di settembre, le forze di polizia lo hanno individuato, in un centralissimo quartiere della capitale olandese, dove aveva trovato rifugio. I prolungati servizi di osservazione, protrattisi ininterrottamente fino al giorno successivo, hanno consentito di bloccare in strada il ricercato e di procedere, dunque, al suo arresto.

Nel volo di rientro è stato scortato dagli Agenti dello SCIP ed all’arrivo presso lo scalo romano sono state espletate le formalità dell’arresto sul territorio nazionale dall’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, ed immediatamente è stato associato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina che ha emesso i provvedimenti di custodia internazionali.