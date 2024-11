Una donna morta e due feriti: questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a San Lucido (Cs)

Ennesimo incidente mortale nel cosentino, a San Lucido: un’auto, una Fiat Panda rossa, è finita in una scarpata per un dislivello di una decina di metri circa. Nell'incidente una persona è morta e altre due sono rimaste ferite.

Difficili le operazioni di soccorso, con i vigili del fuoco e i carabinieri che faticosamente sono riusciti ad estrarre dalle lamiere due persone. Nulla da fare, invece, per la madre dei due, L.B., 90 anni, che è morta sul colpo. Feriti i suoi figli. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente