Sei persone indagate dalla procura della Repubblica di Cosenza, nell'ambito dell’inchiesta partita dopo alcuni incidenti stradali avvenuti sull'autostrada A2 nel tratto compreso tra gli svincoli di Cosenza Sud e Altilia. Per tutti è stato chiesto il rinvio a giudizio. Secondo i magistrati lavori di manutenzione straordinaria non sarebbero stati svolti a regola d’arte, generando un pericolo per gli automobilisti.

Nell’indagine sono finiti i direttori tecnici Guido Guigli e Francesco Guigli, della società “Stradedil srl“, impresa mandataria-capogruppo; Gianluca Fiore, procuratore dell’Ati Stradedl srl – Crovetti Dante Srl; Luigi Mupo, responsabile Area Compartimentale e Rup dal 31 ottobre 2018; Massimo Mastroianni, direttore dei lavori; Venturino Veltri, coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione; Alessandro Perri, titolare dell’impresa esecutrice.

