Il tratto interessato è quello compreso tra via Simonetta-viale della Repubblica-via Pasquale Rossi interdetto al traffico per consentire il completamento dei lavori che riguardano la realizzazione di una rotonda

Traffico in tilt e notevoli disagi per gli automobilisti questa mattina a Cosenza. Nel tratto compreso tra via Simonetta-viale della Repubblica-via Pasquale Rossi è stato infatti interdetto il traffico per consentire il completamento dei lavori che riguardano la realizzazione di una rotonda che una volta ultimata determinerà un nuovo cambio della viabilità cittadina. La chiusura delle arterie stradali andrà avanti fino alle 18 di questa sera e poi dalle 9 alle 12 di domani.

Francesco Pirillo