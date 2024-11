Lavori in corso all’ospedale di Lamezia Terme. Sembra essere sempre più vicina la nuova struttura di Terapia Intensiva del Giovanni Paolo II. Già oggi sono arrivate diverse attrezzature, in particolare, i letti che confluiranno nella nuova area. Soltanto pochi giorni fa era stata la stessa Asp a spiegare che si stava procedendo in maniera rapida agli adempimenti burocratici per arrivare quanto prima ad un nuovo edificio di Terapia Intensiva esterno alla struttura centrale del presidio ma collegato ad esso attraverso un tunnel.

In particolare, sarà costituita da un piano terra con il Pronto soccorso dotato di radiologia tradizionale e Tac, un primo piano con sei posti letto di terapia sub intensiva di cui la metà convertibili in terapia intensiva ed altri sei posti letto di terapia intensiva di cui uno pediatrico.

Ma non solo, in collaborazione con la Marina militare inizieranno i lavori per un’ulteriore struttura modulare per esterni realizzata e composta con moduli prefabbricati che avrà 10 posti letto di terapia intensiva. Il sistema di strutture modulari servirà all’allestimento di ospedali da campo atti a fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Codiv-19.