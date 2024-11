Questa mattina i carabinieri del gruppo Forestale si sono recati negli uffici del settore dei Lavori pubblici del Comune di Crotone per acquisire della documentazione.



Secondo quanto si apprende, l’attività rientra nell’ambito di alcuni accertamenti amministrativi su attività edilizie e commerciali, relativi ad alcuni lavori di consolidamento dell’arenile in corso di esecuzione, da parte di un’azienda in una zona demaniale marittima. Il controllo non sarebbe dovuto a un’operazione di polizia giudiziaria, ma sarebbe una mera acquisizione documentale di rito finalizzata a successive verifiche amministrative.