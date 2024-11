Nella tratta Vibo Valentia Pizzo-Mileto, sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria, sono in corso lavori di ripristino della piattaforma e sostituzione rotaie, al fine di eliminare un problema idrogeologico del terreno. È quanto si legge in una nota di Ferrovie dello Stato.

Le attività sono state suddivise in due macro-fasi, con l’interruzione alternata di uno dei due binari di corsa e la conseguente circolazione a singolo binario. Nel dettaglio dal 9 giugno alle ore 21,30 del 22 giugno 2019 prevista l’interruzione del binario pari - normalmente utilizzato per le percorrenze Sud-Nord - e circolazione attiva sul solo binario dispari. Dalle ore 21,30 del 22 giugno alle ore 05,00 del 8 luglio ci sarà invece l’interruzione del binario dispari – normalmente utilizzato per le percorrenze Nord-Sud – e circolazione attiva sul solo binario pari.

Le attività – fa sapere Ferrovie dello Stato - riguarderanno inoltre l’upgrading di apparecchiature tecnologiche, al fine di incrementare la regolarità della circolazione ferroviaria. Sul binario attivo previsto un rallentamento a 40 Km/h, per 200 metri. Non è stata prevista nessuna soppressione di treni durante i periodi dell’interruzione ma - fa sapere Ferrovie dello Stato - è possibile che la regolarità della circolazione ferroviaria ne risenta.