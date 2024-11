Inail ha confermato il bando Isi anche per l’anno 2023, stanziando 500 milioni di euro, in finanziamenti a fondo perduto, per contribuire alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli incentivi sono rivolti alle imprese, inclusi gli imprenditori individuali, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per la Regione Calabria sono previsti quasi 16 milioni di euro.

L'iniziativa è stata illustrata questa mattina dal direttore Inail Calabria, Teresa Citraro, nella sede di Unindustria alla presenza del presidente Aldo Ferrara. L'avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.