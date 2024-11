Elevate sanzioni per 47 mila euro. I provvedimenti penali, invece, sono stati 19, con ammende erogate a seguito di prescrizioni, per un totale di 71 mila euro

L'ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza e il Gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Napoli, con i militari del Nil, hanno svolto nei giorni scorsi una serie di controlli nel settore metalmeccanico.

L’attività ha interessato le aziende di autodemolizioni e le officine meccaniche della provincia di Cosenza. Questo nell'ambito delle iniziative di vigilanza promosse dalla Direzione centrale vigilanza, Affari legali e Contenzioso dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

27 le aziende controllate. Di queste, 20 sono risultate irregolari (il 74%). Le posizioni lavorative irregolari scoperte sono state 25, di cui 12 totalmente a nero (il 48%). I provvedimenti amministrativi adottati sono stati 20.

Elevate sanzioni per 47.500 euro. I provvedimenti penali, invece, sono stati 19, con ammende erogate a seguito di prescrizioni, scaturite da violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e violazioni allo statuto dei lavoratori, per un totale di 71.751,20 euro.