Un commerciante di Satriano, nel Catanzzarese è finito ai domiciliari per sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita ed estorsione. È quanto hanno appurato i carabinieri della Compagnia di Soverato e quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro (NIL) di Catanzaro, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un soggetto, legale rappresentante di un’impresa operante nel settore del commercio.

Il gip ha emesso anche un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca dell’intera azienda e dei beni strumentali all’esercizio dell’attività, e nominato un custode e amministratore giudiziario dei beni.

L’indagine

Avviata nel gennaio 2024 a seguito della denuncia di due lavoratori che riferivano illegittime condotte del datore di lavoro, l’inchiesta ha consentito di delineare un’attività illecita di sfruttamento del lavoro posto in essere dall’indagato.

L’indagine dei carabinieri ha permesso di verificare che i dipendenti erano impiegati per 10 ore giornaliere a fronte delle 4 previste dal contratto di assunzione a tempo parziale; che le mansioni effettivamente svolte di cassiere e commessi risultavano diverse da quelle contrattuali (addetto alle pulizie); che ogni lavoratore poteva assentarsi per un massimo di tre giorni al mese e non erano concessi altri giorni di assenza; che giorni di assenza venivano decurtati dallo stipendio.

Inoltre è stato scoperto un omesso versamento dei contribuiti previdenziali in favore dei dipendenti pari a oltre 166 mila euro e che i dipendenti, controllati da telecamere, erano costretti a restituire una parte dello stipendio in contanti, pena il loro licenziamento.