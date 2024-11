«Aitateci a rimanere in Calabria»: un appello forte quello dei giovani dell’associazione Opera aps, di Cerzeto, piccolo centro arbëreshë dove circa 50 giovani sono costantemente impegnati nella promozione del territorio, del sociale e della cultura locale.



In quest’ambito, tutti i ragazzi dell’Associazione erano presenti all’incontro con l’ex deputato Franco Laratta, promosso dalla stessa associazione. Laratta per l’occasione è partito dal suo impegno a sostegno dei giovani talenti calabresi (e da qui il suo ultimo libro “Vantativinne! La Calabria che non si arrende), per la valorizzazione delle ricchezze ambientali, culturali e delle eccellenze agroalimentari della nostra terra.



Oltre a Laratta è intervenuto al dibattito anche il giornalista Alfonso Bombini che ha parlato del futuro della Calabria e delle difficoltà del presente. Gli interventi dei ragazzi di Cerzeto sono stati tanti, ad iniziare da quello introduttivo d Gianluca Roberto e poi quello del presidente di Opera aps.

Negli interventi dei tanti giovani presenti è affiorata più volte la parola “speranza”, insieme a quella di “impegno” e “solidarietà”. Sono cosi emerse le storie di tanti giovani calabresi che riescono, nonostante tutto a realizzare i loro sogni in una terra complicata come quella calabrese.



Nelle conclusioni Franco Laratta ha lanciato un appello alle istituzioni: «Le aree interne della Calabria stanno morendo. Ma ci sono tanti giovani che vogliono rimanere. Serve un piano concreto per sostenere i giovani calabresi e i loro progetti. Non possiamo abbandonarli e farli sentire da soli».



Gianluca Roberto, a nome di “Opera aps”, ha parlato di «una serata importante e molto partecipata, che ha dato una speranzano in più ai giovani di Cerzeto».