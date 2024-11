Armati di guanti, rastrelli e sacchetti alcuni abitanti dell’Aranceto, zona a sud di Catanzaro, sono scesi in strada per ripulire il loro quartiere, affiancati dal consigliere comunale di opposizione Gianmichele Bosco. «Questi cittadini cercano di sopperire alle inefficienze di chi governa la città – ha affermato l’esponente di Cambiavento –. L’Aranceto è un quartiere abbandonato ormai da tempo così come altri quartieri periferici, dove l’amministrazione è totalmente assente e le istituzioni non danno segni di vita ormai da tempo». Scarsa manutenzione del verde pubblico e inefficienza del sistema di raccolta dei rifiuti, sono soprattutto questi i problemi sollevati dai cittadini che vivono in una zona dove si registrano spesso episodi di microcriminalità e in cui vive una numerosa comunità rom. «Le istituzioni sono presenti solo quando hanno bisogno dei voti – commenta Franco, uno dei volontari che si è dato da fare per ripulire il quartiere – e quindi siamo costretti ad intervenire noi».