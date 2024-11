40 arresti in tutta Italia e perquisizioni a carico di appartenenti ed affiliati alle 'ndrangheta delle cosche reggine Raso-Gullace-Albanese e Parrello-Gagliostro. Emersi contatti con politici locali, regionali e nazionali, nonché con funzionari dell’Agenzia delle Entrate e della Commissione Tributaria

Dalle prime ore della mattinata odierna, in Liguria, Calabria, Lazio, Piemonte ed in altre Regioni del Nord Italia è in corso una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato e della Dia con l’esecuzione di 40 arresti e numerose perquisizioni a carico di appartenenti ed affiliati alla ‘ndrangheta delle cosche reggine “Raso–Gullace-Albanese” e “Parrello–Gagliostro”, a vario titolo indagati per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, intestazione fittizia di beni e società.

Le indagini, dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, sono state condotte dalla Squadra Mobile di Genova e Reggio Calabria nonché di Savona. Altro segmento di indagine è stato svolto dal Centro Operativo Dia di Genova, collaborato dai Centri Dia di Reggio Calabria e Roma. Le investigazioni hanno accertato stabili collegamenti con le famiglie di origine da parte di esponenti dell’organizzazione mafiosa dimoranti in Liguria, attivi in settori strategici imprenditoriali quali l’edilizia ed il movimento terra anche attraverso l’acquisizione di sub-appalti per la realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria del “Terzo Valico”.

Sono emersi altresì contatti degli affiliati con politici locali, regionali e nazionali di Reggio Calabria, nonché con funzionari dell’Agenzia delle Entrate e della Commissione Tributaria della medesima provincia, volti a condizionare il loro operato con reciproco vantaggio.

Il gip respinge la richiesta d’arresto per Giuseppe Galati

Custodia cautelare in carcere:

Antonino Raso - Cittanova, 1948

Fabrizio Accame - Albenga (Sv), 1969

Carmelo Gullace, detto 'Lino' - Cittanova

Elio Gullace - Cittanova, 1958

Giulia Fazzari - Genova, 1959

Antonio Fameli - San Ferdinando di Rosarno

Giampaolo Sutto - Genova, 1961

Marianna Grutteri - Serravalle Scrivia (Al)

Orlando Sofio - Cittanova, 1954

Agrippino Sipala - Rattusa (Ct), 1948

Vincenzo D'amico, detto 'Enzo' - Taurianova

Alfredo Beniamino Ammiragli, detto 'Direttore' - Castellamare di Stabbia, 1967

Massimiliano Corsetti, detto 'Il Romano' - Roma, 1966

Girolama Politi - Cittanova, 1952

Girolamo Giovinazzo, detto 'Jimmy' - Cittanova, 1972

Francesca Politi, detta 'Luciana' - Roma, 1973

Rocco Politi - Cittanova, 1957

Rosario Politi - Cittanova, 1959

Luigi Taiano - Napoli, 1969

Michele Albanese - Rosarno, 1955

Fortunato Caminiti, detto 'Gaetano' - Taurianova, 1959

Gagliostro Calderolo, detto 'O geometra' - Taurianova, 1968

Carmelo Gagliostro, Palmi, 1974

Pietro Pirrello, Reggio Calabria, 1976

Demetrio Rossini, detto 'Portachiavi' - Palmi, 1973

Adolfo Barone - Palmi, 1967

Fortunata Militano, detta 'Nuccia' - Palmi, 1970

Rocco Filippone - Palmi, 1981

Gabriele Parisi, detto 'Il ciuchino' - Palmi, 1982

Vincenzo Zoccoli - Palmi, 1976

Giovanni Pietro Barone, detto 'Mister dollaro' - Palmi, 1970

Francesco Gullace, detto 'Ciccio' - Cittanova, 1949

Francesco Raso - Polistena, 1992

Pantaleone Contartese, detto 'Leone' - Limbadi, 1946

Arresti domiciliari:

Rita Fazzari - Albenga, 1969

Roberto Orlando - Albenga, 1971

Salvatore Orlando - Vibo Valentia, 1970

Galluccio Antonio - Cinquefrondi, 1981

Misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per Annunziato Vazzana, detto ‘Nuccio’ e Salvatore Mazzei

Sequestro beni - Eseguito il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, depositi bancari di 21 società, la maggior parte delle quali con sedi in Liguria, Piemonte, Lombardia, Lazio e Calabria, riconducibili alle consorterie mafiose per un valore complessivo di circa 40milioni di euro:

SAMOTER s.r.l., con sede legale in Borghetto Santo Spirito (SV)

GI.ERRE. s.r.l., con sede legale in Borghetto Santo Spirito (SV)

LIGURIA 2000 soc. coop., con sede in Borghetto Santo Spirito (SV)

ALFA CENTER s.r.l., con sede a Novate Milanese (MI)

sala giochi CA’ ROYALE, sita in Loano (SV)

ECOLAZIO 87 s.r.l., con sede operativa in Roma

REMAPLAST s.r.l., con sede in Pomezia (RM)

POLYECO s.r.l., con sede a Cerveteri (RM)

REMASERVICE s.r.l., con sede a Roma

P.M.R. SERVICE s.r.l., con sede a Roma

PO.IN AMBIENTE s.r.l. (oggi POLITI IMMOBILIARE s.r.l.), con sede a Pomezia (RM)

VALMAT s.r.l., con sede a Roma

T.S.A s.r.l., con sede in Roma

SOCIM s.r.l., con sede in Roma

I FALEGNAMI di GALLUCCIO Antonio & C., con sede legale e operativa in Cittanova (RC)

MILLENIUM SERVICE s.r.l., con sede legale in Bergamo ed unità operativa in Ravenna

PHOTRONIX s.r.l., con sedi a Bergamo, Cazzago S. Martino (BS) e Schio (VI)

OMNIA SOLUTION SERVICE s.r.l., con sede legale in Barberino Val D’Elsa (FI)

ditta ALANEL s.r.l., con sede a Palmi (RC)

AGRITURIMO e B&B BEVERLY VILLAGE, sito in Palmi (RC)

EUROSERVIZI di GRUTTERIA Marianna, con sede in Serravalle Scrivia (AL)

De Raho: ‘Le cosche non tralasciano alcuna attività che produca ricchezza’