Sessantotto provvedimenti restrittivi a carico di importanti esponenti della criminalità' organizzata pugliese, reggina e catanese, nonchè di imprenditori e prestanome; circa 80 perquisizioni; sequestri in Italia ed in numerosi Stati esteri per circa un miliardo di euro. È il bilancio di un'imponente operazione internazionale, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che vede impegnati uomini di Guardia di finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Direzione investigativa antimafia.



I reati contestati sono riconducibili all'associazione mafiosa, al trasferimento fraudolento di valori, al riciclaggio e autoriciclaggio, all'illecita raccolta di scommesse online ed alla fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni.

Si spartivano il mercato delle scommesse on line. Le indagini, delegate dalle Dda delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, hanno permesso di accertare che i gruppi criminali in questione "si erano spartiti e controllavano, con modalità mafiose, il lucrosissimo mercato della raccolta illecita di scommesse su eventi sportivi e non, per un volume di giocate superiore a 4 miliardi e mezzo di euro su diverse piattaforme online gestite dalle associazioni delittuose".

Il sequestro beni. Gli ingenti guadagni accumulati, monitorati dalla Guardia di finanza, venivano poi reinvestiti in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero, intestati a persone, fondazioni e società, schermati con la complicità di prestanome di comodo. Su tali beni sono in corso di esecuzione i provvedimenti di sequestro in Italia e all'estero, curati dalle fiamme gialle (che hanno eseguito anche 50 delle 68 misure restrittive) in collaborazione con le autorità giudiziarie di Austria, Svizzera, Regno Unito, Isola di Man, Paesi Bassi, Curacao, Serbia, Albania, Spagna e Malta, nonchè dell'Unità di cooperazione Eurojust.

L'intercettazione. «Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali e tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare cosi'.. Bam, bam!!». In un'intercettazione agli atti dell'inchiesta che ha portato alla scoperta di organizzazioni mafiose che si spartivano il mercato delle scommesse online appare evidente il cambio di mentalità dei gruppi criminali. «Io cerco quelli che fanno così, invece: Pin, pin!! Che cliccano! - continua uno degli indagati, mentre l'altro ride - Quelli cliccano e movimentano E' tutta una questione di indice, capito?».

Gli arrestati

Ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Bari

In carcere:

Buontempo Antonio, classe 1976

Martiradonna Francesco, classe 1973

Martiradonna Mariano, classe 1981

Martiradonna Michele, classe 1969

Martiradonna Vito, classe 1948

Memola Giovanni Paolo, classe 1979

Parisi Tommaso, classe 1983

Ai domiciliari:

Buontempo Michele, classe 1979

Catacchio Francesco, classe 1980

Cinquepalmi Michele,classe 1971

Concu Santino, classe 1957

Decandia Giuseppe, classe 1975

Di Bello Alessandro,classe 1978

Franchini Mariella, classe 1961

Gaiti Andrea, classe 1974

Gerolla Fabrizio, classe 1964

La Gala Giuseppe, classe 1959

Lucarelli Luigi, classe 1969

Mapelli Gianpaolo, classe 1970

Tagliente Raffaele, classe 1980

Taranto Davide, classe 1983

Tavarelli Paolo Carlo, classe 1970

Fermati

(Procura di Reggio Calabria)

Paolo Carlo Tavarelli, nato a Napoli, 48 anni

Ivana Ivanovic, Jugoslavia, 45 anni

Paolo Simone, Roma, 53 anni

Giuseppe Decandia, Altamura, 43 anni

Domenico Tegano, Reggio Calabria, 25 anni

Bruno Danilo Natale Iannì, Reggio Calabria 25 anni

Domenico Aricò, 50 anni, Reggio Calabria

Carmelo Carminiti, Reggio Calabria, 47 anni

Francesco Franco, Reggio Calabria, 26 anni

Antonio Zungri, Rosarno, 47 anni

David Larussa, Rosarno, 45 anni

Giuseppe Abbadessa, Rosarno, 45 anni

Santo Furfaro, Palmi, 40 anni

Antonio Ricci, Bari, 42 anni

Gabriele Caliò, Catanzaro, 39 anni

Danilo Sestito, Catanzaro, 37 anni

Davide Schermi, 44 anni