Nuove strisce segnaletiche su strade costellate da voragini e avvallamenti. Automobilisti infuriati per l’ultima novità che coinvolge la provinciale Briatico-Cessaniti-Vena. L’arteria, sempre molto frequentata poiché principale strada di collegamento tra i paesi della costa e l’entroterra, è stata interessata da un parziale restyling. Ovvero, strisce di mezzeria. Le immagini del “pasticcio” sono state pubblicate sui social suscitando indignazione specie tra quanti, quella provinciale, sono costretti ad attraversarla quotidianamente. Un problema di sicurezza, poiché come evidenziato dagli utenti, le strisce tendono a coprire le buche, rendendole ancora più pericolose. Soprattutto per chi viaggia di notte o in condizioni di visibilità ridotta su due ruote. Altro aspetto sottolineato, il costo di un servizio reputato pressoché inutile vista la necessità di un vero e proprio rifacimento del manto stradale.