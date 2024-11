Respinto l’appello del capogruppo del Pd in Consiglio regionale arrestato per un tentativo di corruzione . Rigettata l’istanza anche per il maresciallo della Gdf che avrebbe fornito notizie riservate in cambio di un’assunzione. Per gli altri indagati udienza fissata per il 21 agosto

Resta agli arresti domiciliari il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale, Sebi Romeo, colto da misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta “Libro nero”. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame rigettando l’istanza presentata tanto da Romeo quanto dal maresciallo della Guardia di Finanza in servizio alla Procura generale, Francesco Romeo.





Nulla da fare, dunque, per le tesi difensive degli avvocati Natale Polimeni (per Sebi Romeo) e Loris Nisi e Salvatore Morabito (per Francesco Romeo) che, pure, avevano effettuato delle discussioni piuttosto articolate nel corso della lunga udienza tenutasi nei giorni scorsi.



Per i giudici del TdL, infatti, sono evidentemente del tutto legittime le intercettazioni captate tramite il “trojan” installato nel telefono del capogruppo Pd, sebbene l’avvocato Polimeni abbia già più volte rimarcato come, a suo avviso, quel mezzo di ricerca della prova sia in realtà non utilizzabile per indagini che non afferiscono direttamente contesti di tipo mafioso.

Le accuse a Romeo

E Sebi Romeo, unitamente al sottufficiale della Gdf, non risponde di reati di mafia ma di un tentativo di corruzione che si sarebbe sostanziato nella promessa di un’assunzione, da parte di Sebi Romeo, di una persona segnalata dal maresciallo in un’azienda di autotrasporti, in cambio di notizie riservate sulle indagini che l’ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe potuto fornire sfruttando la propria posizione lavorativa. Questi, infatti, è collocato nella sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, seppur aggregato alla Procura generale.





Una tesi che gli stessi indagati hanno respinto con forza nel loro interrogatorio di garanzia, tenutosi pochi giorni dopo l’esecuzione della misura cautelare. Romeo “il politico” ha infatti affermato di non ricordare neppure di aver incontrato il maresciallo della Guardia di Finanza. Quest’ultimo, invece, pur ricordando un incontro, ha negato con decisione di aver mai fornito notizie coperte da segreto.

Ai due Romeo, dunque, non rimane che sperare nel ricorso per Cassazione per l’annullamento della misura cautelare.

Le altre posizioni

Sul fronte degli altri indagati, le udienze per la discussione delle diverse posizioni sono state fissate per la giornata del 21 agosto prossimo, quando si presenteranno tutti davanti ai giudici del Riesame.

Ricordiamo che, sul fronte politico, spicca la figura di Alessandro Nicolò, tratto in arresto con l’accusa di essere intraneo alla cosca Libri. Risponde a piede libero (e dunque senza possibilità di appellare nulla al Riesame) l’ex assessore regionale Demetrio Naccari Carlizzi, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa sempre con la medesima consorteria.

Sul fronte imprenditoriale, invece, vi sono due fra gli imprenditori più in vista della città, Demetrio e Francesco Berna, ritenuti anche loro associati alla cosca Libri.

