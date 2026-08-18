Elicotteri, droni, guardacoste e vedette in azione lungo le coste regionali: in azione 214 militari. Nel mirino abusivismo balneare, occupazione del demanio, tributi locali e sicurezza della navigazione

Con l'avvio della stagione estiva è stato rafforzato il dispositivo di controllo della Guardia di Finanza lungo le coste calabresi. Il Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, su disposizione del Comando Regionale Calabria, ha intensificato le attività di vigilanza nelle principali località turistiche, con l'obiettivo di contrastare gli illeciti e garantire sicurezza e legalità negli spazi marittimi e lungo il litorale.

Dall'inizio dell'estate sono stati effettuati 656 controlli di polizia in mare, concentrati soprattutto sul contrasto all'abusivismo balneare, sulla tutela delle aree demaniali e sulla verifica della regolarità delle attività economiche esercitate lungo la costa.

Individuata una base imponibile da oltre 1,2 milioni

Particolare attenzione è stata riservata anche alla componente economico-finanziaria. I controlli hanno riguardato, tra l'altro, la corretta occupazione degli spazi demaniali e il rispetto degli obblighi tributari connessi allo sfruttamento delle risorse pubbliche.

Parallelamente è stata condotta un'attività specifica contro l'evasione dei tributi locali, con particolare riferimento a IMU e TARI. Gli accertamenti hanno permesso di individuare basi imponibili sottratte a tassazione per oltre 1 milione e 250mila euro.

Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime settimane nell'ambito del piano di potenziamento dei controlli predisposto per il periodo estivo.

In campo 214 finanzieri e decine di mezzi

Tra giugno, luglio e le prime settimane di agosto sono stati impiegati 214 finanzieri specializzati, impegnati complessivamente in 570 missioni aeronavali.

Il dispositivo ha visto l'impiego di 3 guardacoste, 19 vedette, 3 unità navali minori, 3 elicotteri e 4 droni. Un ruolo importante è affidato proprio alla componente aerea, che consente di ampliare la capacità di controllo del territorio e di intervenire non soltanto sul fronte economico-finanziario, ma anche in materia ambientale e demaniale.

Elicotteri e droni vengono inoltre utilizzati nelle attività investigative di polizia, compresa la ricerca di piantagioni di sostanze stupefacenti nelle aree interne della Calabria.

Controlli anche sulla nautica da diporto

L'attività di vigilanza ha interessato anche il rispetto delle norme previste dal Codice della nautica da diporto e la sicurezza della navigazione.

Le verifiche hanno portato alla scoperta di numerose irregolarità, per le quali sono state elevate sanzioni amministrative complessivamente superiori a 112mila euro.

Il dispositivo opera in coordinamento con i servizi di ordine e sicurezza pubblica organizzati dalle Prefetture e in collaborazione con le altre Forze di polizia, secondo le direttive del Ministero dell'Interno.

La Guardia di Finanza annuncia infine che il presidio aeronavale resterà operativo per tutta la stagione estiva, con l'obiettivo di garantire il rispetto della legalità economico-finanziaria e una fruizione sicura e regolare delle coste e del mare calabrese.