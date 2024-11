C'è il lieto fine per Luigi Pacello. L'uomo, scomparso da Scalea da questa mattina intorno alle 10.30, è stato ritrovato poco fa a Laino Borgo e sarebbe in buone condizioni di salute. Al momento la famiglia si sta recando nella caserma dei carabinieri di Mormanno, dove il 72enne si trova sotto la custodia dei militari.

Nel pomeriggio i famigliari avevano dato l'allarme e si erano detti preoccupati per le sue sorti. L'uomo aveva fatto perdere le tracce di sé mentre si trovava in fila agli uffici postali di Scalea in compagnia della moglie. A quest'ultima avrebbe detto di sentirsi stanco e di voler andare a riposare in auto, una Seat Ibiza bianca, parcheggiata nei pressi dell'edificio. Ma da quel momento la donna non aveva più avuto sue notizie. Dopo aver sporto denuncia, i carabinieri avevano raccolto tutte le informazioni utili al ritrovamento.

Dal racconto era emerso che l'uomo soffrisse da tempo di una leggera forma di demenza, che finora non gli aveva causato grossi disagi. Invece oggi l'uomo, che non aveva con sé il cellulare, ha percorso diversi chilometri con la sua auto prima di fermarsi ed essere riconosciuto. La famiglia ringrazia quanti si sono attivati nelle ricerche.