Obbligo di dimora per Saverio Nocera al quale è contestato il reato di intestazione fittizia di beni nell'ambito dell'operazione Theorema-Roccaforte. Avrebbe fornito l’assistenza necessaria per la costituzione dell’azienda a nome di Anita Repaci per occultare l’effettiva titolarità di Filippo Chirico

Intestazione fittizia di beni: è anche questo il reato contestato a Filippo Chirico, Anita Repaci, Gaetano Tomaselli, Pasquale Repaci, Leandro Dascola e Saverio Nocera, tra le persone raggiunte da misura cautelare nell'ambito dell'operazione "Theorema - Roccaforte", perchè in concorso tra di loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, avrebbero attribuito fittiziamente ad Anita Repaci l'esclusiva titolarità dell'impresa individuale "L'Arcobaleno dei Sapori" (posta sotto sequestro), dissimulando l'effettiva titolarità in capo a Filippo Chirico, socio di fatto e finanziatore dell'iniziativa imprenditoriale. Sarebbe stato lui infatti ad affidare il capitale necessario per la costituzione dell'impresa e per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aziendale.



Nell'indagine è emerso poi il ruolo di primo piano del noto professionista reggino Saverio Nocera. Proprio lui in qualità di consulente aziendale e commerciale e titolare dello "Studio consulenza aziendale e analisi contabili di Nocera Saverio" - secondo gli inquirenti - avrebbe fornito a Filippo Chirico e Anita Repaci l'assistenza tecnica necessaria per la costituzione e l'avviamento dell'impresa individuale a nome esclusivo della seconda, consigliando le modalità per eludere eventuali indagini patrimoniali, per occultare la contitolarità di Filippo Chirico e giustificare la provenienza delle risorse investite. Il 64enne è stato raggiunto da ordinanza applicativa dell'obbligo di dimora nel comune di domicilio.

