Tra gli argomenti trattati i licenziamenti alla Call&Call di Locri. Presenti amministratori e sindacati

Qualcosa, seppur a rilento, si muove. Dopo il consiglio metropolitano di Reggio Calabria convocato eccezionalmente a Locri la settimana scorsa, questa sera alla cittadella regionale di Germaneto è stato avviato un tavolo tecnico sull’emergenza lavoro nella Locride. All’incontro, convocato dal governatore Mario Oliverio, erano presenti anche il presidente del comitato dei sindaci Rosario Rocca, il dirigente dell’assessorato al lavoro regionale Fortunato Varone, il capogruppo del Pd a Palazzo Campanella Sebi Romeo e le confederazioni di Cgil, Cisl e Uil di Reggio Calabria.

!banner!

Nel corso della riunione si è posto l’accento sulla necessità di trovare soluzioni immediate ai 145 lavoratori licenziati alla Call&Call di Locri, l’azienda guidata dall’imprenditore Umberto Costamagna. Sul piano dell’occupazione, si sta lavorando alla messa in campo di un vero piano specifico sul lavoro, mirato a stabilizzare il precariato, contrastare il lavoro nero, ricollocare i lavoratori che hanno terminato gli ammortizzatori sociali e quelli, come i centralinisti locresi, che non hanno diritto nemmeno alle prestazioni previdenziali, come la cassa integrazione. Tra gli argomenti trattati anche la drammatica situazione della sanità, le infrastrutture (con particolare attenzione alla Bovalino-Bagnara) e i trasporti.





Ilario Balì