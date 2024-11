I residenti chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni e l’adozione di provvedimenti per salvaguardare l’incolumità dei cittadini

«Siamo invasi dai cinghiali che arrivano fino alla statale. Abbiamo paura per i nostri figli». Così una lettrice, con tanto di foto e video, segnala alle nostre testate un problema che a Pizzo, cittadina turistica del Vibonese, rappresenta un’emergenza che da tempo sono costretti a fronteggiare. Sono anni infatti che, a partire dalla stagione primaverile i cinghiali fanno capolino tra la vegetazione che rasenta le palazzine dei quartieri di ultima formazione, nelle vicinanze di un centro commerciale, in via Nazionale. Tanti i curiosi attratti dagli animali selvatici ma tanta è anche la preoccupazione dei residenti che chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni, provvedimenti e misure finalizzate a salvaguardare soprattutto l'incolumità dei cittadini.