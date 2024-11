Stando alle indagini della Squadra Mobile il 12 novembre del 2022, qualche settimana dopo l'omicidio di Vittorio Boiocchi, capo storico della Nord dell'Inter, «si è avuto percezione dei cambiamenti in corso» nell'ambiente quando le intercettazioni fecero scoprire la comparsa sulla scena di un soggetto, di origini calabresi, definito «spacchioso (arrogante ndr) calabrotto». Si trattava di Antonio Bellocco, ucciso nelle settimane scorse da Andrea Beretta, tra i leader della Nord.

Sono i dettagli dell’inchiesta scattata stamani che hanno portato a 19 misure cautelari, 16 in carcere e 3 ai domiciliari. Più dettagliatamente, gli inquirenti hanno ricostruito anche l’ingresso della ‘Ndrangheta nel business San Siro. Per gli investigatori, «la presenza di soggetti di origine calabrese fu percepita» dal gruppo degli Irriducibili «come un chiaro segnale della volontà di Beretta e Ferdico (altro arrestato ndr) di garantirsi un appoggio "esterno", una vera e propria protezione», e «il profilo criminale del personaggio e della famiglia rosarnese di appartenenza non poteva non essere sintomatica della possibilità che alle spalle vi fossero gli interessi della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista».

«L'effetto intimidatorio generato nell'immaginario collettivo» dalla presenza di Bellocco è rivelato da alcune intercettazioni. Dice un irriducibile intercettato: «È inutile che ci diciamo cose che sappiamo entrambi ok?! ..sono entrati in cam... cioè ci sono delle situazioni che non c'entrano niente con lo stadio che però adesso c'entrano con lo stadio che hanno portato anche alle questioni del gruppo unico e noi onestamente vogliamo rimanere puri sulla visione Ultras e quindi abbiamo fatto una scelta diversa».