Dopo laboriose ricerche, è stato intercettato nei pressi di Cutro l’autospurgo che scaricava liquami scuri e maleodoranti all’interno del parco Pignera a Crotone. Sono stati i cittadini crotonesi a dare l’allarme del misfatto alla centrale operativa del 112. La caccia al mezzo per le vie cittadine è partita subito dopo le segnalazioni da parte dei cittadini crotonesi giorni fa. I liquami erano costituiti dai fanghi di decantazione di una ampia vasca esistente all’interno del Parco Pignera che, per motivi da accertare, sono stati smaltiti a poca distanza nello stesso parco, senza essere portati al depuratore così come sarebbe previsto dalle norme vigenti.

Quattro persone, tra cui l’automobilista della cisterna e l’amministratore dell’impresa (che doveva assicurare la regolarità del servizio) sono state denunciate alla Procura della Repubblica.

Una brutta storia che stupisce per la noncuranza e disinvoltura con la quale è stata portata avanti, senza alcuno scrupolo, e che è stata svelata grazie al senso di responsabilità di alcuni cittadini che l’hanno segnalata alle forze dell’ordine.