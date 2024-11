E' accaduto a San Nicola Arcella. Tre giovani rumeni si sono scontrati per le vie del paese con delle bottiglie. Sono stati denunciati per lesioni personali aggravate

I carabinieri del Norm di Scalea hanno denunciato, in stato di libertà, tre giovani rumeni per lesioni personali aggravate. I tre uomini, tutti operai e domiciliati a San Nicola Arcella, si sono scontrati per le vie del paese, a colpi di bottiglia. A bloccare i tre giovani una pattuglia dei carabinieri, allertata dai residenti della zona. I tre rumeni sono stati trasportati in un primo momento presso il pronto soccorso di dell'ospedale di Praia a Mare per essere medicati e, dopo le cure del caso, sono stati condotti al comando di Scalea per essere denunciati alla competente autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se vi fossero altri giovani coinvolti nell'aggressione.