Una discussione animata tra due ventenni, nata per futili motivi e che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Indagano i carabinieri di Rende

Una lite nata per futili motivi che poteva trasformarsi in tragedia. È accaduto ieri sera a Torano Castello, dove due ventenni avrebbero dato vita a una discussione animata che ha poi rischiato di prendere una piega drammatica. In un momento di ira e impulso, infatti, uno dei due ha estratto un fucile da caccia calibro 12 e ha sparato un colpo a terra. Il proiettile ha toccato il suolo e ha poi colpito non solo l'altro ragazzo coinvolto nella lite, ma anche quattro persone che si trovavano nelle vicinanze e che stavano assistendo alla scena.

I cinque feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove hanno ricevuto immediatamente le cure necessarie. Le ferite riportate sono state giudicate guaribili nel giro di alcuni giorni - da 2 a 12.

Sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rende e del Nucleo operativo, guidati dal capitano Maria Chiara Soldano e dal tenente Giuseppe Esposito. Gli investigatori hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti e a cercare prove sul luogo dell’accaduto. Le indagini sono ancora in corso per comprendere appieno le circostanze dell’incidente e stabilire le responsabilità di chi ha estratto l’arma da fuoco.