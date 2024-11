A margine pare di una forte lite familiare, un padre 69enne ha accoltellato il figlio 34enne a Roggiano Gravina, nel Cosentino. Le condizioni del giovane hanno indotto l’elisoccorso ad alzarsi in volo dalla vicina Cosenza per raggiungere il luogo del misfatto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano che stanno cercando di riscostruire la dinamica dei fatti.

La prima ricostruzione dei fatti

Padre e figlio, tra cui c'erano rapporti difficili da tempo, avrebbero avuto un diverbio molto acceso pare per futili motivi, sfociato poi nella reazione del genitore che ha estratto l'arma sferrando alcuni fendenti. Il ragazzo ha riportato ferite al mento, allo sterno e all’addome. Stabilizzato durante il trasporto dell’elisoccorso è ora in codice rosso presso il nosocomio bruzio, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.