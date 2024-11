È successo nella notte. Per la vittima, 10 giorni di prognosi per una ferita lacerocontusa superficiale

Al termine di una lite animata, sorta per futili motivi, ha accoltellato un altro pregiudicato del posto, ferendolo lievemente al braccio sinistro. E' accaduto a Scalea, nel Cosentino. Al termine delle indagini, i Carabinieri della stazione di Scalea e la sezione radiomobile hanno denunciato in stato di libertà A. F. 36 anni, pregiudicato del posto, per lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto stamane alle 3.30 circa. Il ferito, M.F. ha 49 anni. Il responsabile del ferimento si è dato alla fuga per le vie limitrofe ed è stato rintracciato dai Carabinieri nella tarda mattinata. Per la vittima, a parte un grande spavento, 10 giorni di prognosi per una ferita lacerocontusa superficiale.