I due hanno litigato all'esterno della loro abitazione a Longorbardi. L'uomo colpito con un oggetto contundente è ricoverato all'ospedale di Paola in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita

Un 53enne del Cosentino si trova ricoverato in ospedale dopo una lite degenerata con il fratello. I due hanno litigato all’esterno della loro abitazione a Longobardi, sul Tirreno. Poi, la discussione sarebbe degenerata e il fratello lo ha colpito con un oggetto contundente ferendolo alla testa.

Il 53enne è ricoverato in ospedale a Paola (Cs) in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fratello, di 62 anni, è stato denunciato per lesioni. I due avrebbero litigato per motivi legati a questioni ereditarie. Indagini in corso.