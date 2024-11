E' accaduto a Corigliano Calabro. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, la vittime è stata operata

Un uomo di 68 anni, Antonio Bomparola, è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari a Corigliano Calabro per tentato omicidio nei confronti del figlio. L'uomo, nel corso dell'ennesima lite per futili motivi, con un cacciavite ha ferito il figlio quarantaduenne. L'uomo è stato soccorso ed accompagnato nell'ospedale di Corigliano dove è stato operato. Non è in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti dopo il ferimento ed hanno arrestato Bomparola.