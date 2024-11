Un uomo di 51 anni, appartatosi in campagna a bordo della propria autovettura con un 29enne africano, è stato - a seguito di un litigio - investito dal suo stesso mezzo. È accaduto la notte scorsa a Vibo Valentia. L’uomo è stato soccorso intorno alle 7 del mattino da un contadino che ha udito le sue urla di dolore. Il malcapitato, a seguito dell’investimento non era infatti in grado di camminare e si è trovato costretto a trascorrere la notte all’addiaccio in preda alle sofferenze provocate dall’impatto con il veicolo. Il soccorritore ha immediatamente chiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini finalizzate a ricostruire la precisa dinamica dei fatti e le ragioni che hanno determinato un gesto così violento da parte dello straniero.