Il terreno, sito ad Isola Capo Rizzuto, è risultato formalmente nella piena disponibilità dell'ente regionale. Tre denunce

I Carabinieri forestali, in seguito ad accertamenti, hanno sequestrato un terreno in località Mazzotta del comune di Isola Capo Rizzuto (Kr). Il terreno era conteso fra due persone, ma effettivamente è risultato di proprietà dell'Arsac, Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.

L'avvio all’attività dei militari è stato dato da una querela sporta da un pensionato del posto che lamentava l'occupazione del suo terreno da parte di un imprenditore anch'esso isolitano. In seguito ad accertamenti è risultato che il terreno fosse formalmente nella piena disponibilità dell'Arsac, essendo in attesa di nuova assegnazione. Il terreno coltivato è stato posto sotto sequestro nei giorni scorsi ed è già stato convalidato . Sono state segnalate alla Procura della Repubblica due persone di Isola, un imprenditore e una pensionata, per invasione di terreno. Una terza persona è stata denunciata per falsità ideologica avendo dichiarato di essere il legittimo proprietario del terreno. (AGI)