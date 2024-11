Niente luminarie quest’anno nella città. Le uniche decorazioni presenti le piccole opere d’arte realizzate dai migranti ospiti del centro di accoglienza della Malgrado Tutto che adornano le rotatorie

Luci, colori, la magia del Natale. Nella stragrande maggioranza della città sono giorni di attesa, di corsa ai regali, il conto alla rovescia della festa più attesa dell’anno è iniziato. Nella stragrande maggioranza delle città, appunto. Non a Lamezia Terme dove l’insediamento della terna commissariale ha spento non solo l’entusiasmo dei cittadini che due anni e mezzo fa hanno affidato le chiavi della città ad un’amministrazione comunale sperando in una rinascita all’insegna della “legalità”, ma ha spento anche le luci e lo spirito che tradizionalmente accompagnano le feste natalizie. Sì, perché i commissari hanno probabilmente deciso di cancellare anche la delibera per il servizio dell’allestimento che avrebbe dovuto assegnare alla ditta appaltante il compito di adornare la città. Niente luci, niente luminarie per le vie cittadine. E così il Natale a Lamezia sarà un po’ più triste.

Ad abbellire le rotatorie della città i soli addobbi natalizi realizzati dai migranti ospiti della cooperativa Malgrado Tutto, che hanno realizzato piccole opere d’arte con materiali di riciclo. Ed ecco spuntare gufi, candele, funghi, pecorelle, coccodrilli e persino un trenino con la biglietteria. I bambini potranno così ancora rivivere la magia del Natale, a costo zero per la città.