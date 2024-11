Il nuovo anno porta buone notizie per i siciliani ma non per i calabresi sul fronte del trasporto aereo. Dopo la mobilitazione social a causa dei prezzi proibitivi dei biglietti aerei per trascorrere il Natale al Sud e l’iniziativa di “Unterroneamilano”, le tariffe sociali diventano realtà.



«Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità - si legge nella Gazzetta ufficiale - è riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2020».



Al momento, quindi, come chiaramente specificato dalla legge di bilancio 2020, le tariffe sociali riguardano soltanto chi viaggia da e per la Sicilia. E la Calabria? Qui le tariffe continuano ad essere alle stelle, nonostante le proteste dei pendolari.



Il perché la misura non sia stata estesa ai passeggeri calabresi, i cui viaggi sono probanti tanto quanto quelli dei cugini siculi, resta un mistero. In attesa di ulteriori chiarimenti dal ministro competente, è la conferma, qualora ce ne fosse bisogno, dello scarso peso politico della Calabria nello scacchiere nazionale.