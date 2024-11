Un’altra imbarcazione di lusso naviga in acque vibonesi, individuando il porto di Vibo Marina come tappa obbligata per effettuare scalo. Succede sempre più spesso che nell'approdo vibonese giungano le barche di Vip del calibro di Armani, Briatore, Valentino, ecc. ma le caratteristiche dell’ultimo yatch avvistato sotto costa sono davvero degne di note. Si tratta del panfilo Sailing Yacht A (o più semplicemente “A”) noto nell’ambiente come lo yacht privato e a vela più grande del mondo. Una barca del costo di 425 milioni di euro, progettata dal designer Philippe Stark e di proprietà del miliardario russo Andrey Melnichenko, numero 89 nella classifica mondiale dei super ricchi. Il suo stile provocatorio ha polarizzato le opinioni sin dal lancio. Evoca infatti un misto tra un sottomarino e un'imbarcazione stealth e alcuni commentatori l'hanno definita la "più amata e odiata nave sul mare". Da Focussi apprende che l’imbarcazione è lunga 142 metri per oltre 12.600 tonnellate di stazza, ha un albero maestro di 90 metri e la parte emersa è alta come un palazzo di 8 piani. Ospita al suo interno una grande piscina e un osservatorio subacqueo mentre uno dei ponti è attrezzato per l’atterraggio degli elicotteri. Potrà solcare i mari a vela ma anche a motore: il vascello è equipaggiato con due motori diesel da 3600 kW e due motori elettrici da 4300 kW. Ogni funzione della barca può essere controllata da un unico schermo touch mentre vetri a prova di bomba e 40 telecamere a circuito chiuso ne garantiscono la sicurezza. Lo yacht, che è stato costruito nei cantieri di Nobiskrug. Le sue vele sono state tessute negli Stati Uniti e hanno una superficie superiore a quella di un campo di calcio.