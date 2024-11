Sono stati sorpresi dalla pioggia e travolti dall'impeto dell'acqua. Sono riusciti ad abbandonare appena in tempo la vettura che è poi finita in mare

I vigili del fuoco di Siderno coordinati dal capo squadra Fabio Peluso hanno tratto in salvo una donna che era stata trascinata con la propria auto dalle acque della fiumara Gerace. L'intervento oggi verso le ore 13:30 a Locri.

Uscita di casa per far passeggiare i propri cani nella pineta, la donna è stata sorpresa dalla pioggia ed è risalita in auto, ma durante il tragitto verso la statale 106 è stata travolta dall’impeto delle acque ingrossatesi a causa del maltempo, che nelle ultime ore sta flagellando l’area jonica.

Attimi di concitazione e panico gestiti in maniera professionale dalla sala operativa provinciale di Viale Europa che, ricevuta la richiesta di soccorso, ha immediatamente guidato la donna facendo sì che abbandonasse l’auto in modo da mettersi in salvo assieme ai suoi quattro cani.

In pochi minuti la squadra dei vigili del fuoco di Siderno è intervenuta sul luogo indicato portando al sicuro e all’asciutto la donna e i suoi animali, mentre la furia del torrente ha continuato a trascinare l’auto per oltre 200 metri facendola finire in mare. Tanta la paura, ma nessuna conseguenza per la donna e per i suoi amici a quattro zampe.